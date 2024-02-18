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Фиаско Баварии, Барселона определилась с приемником Хави. Daily Digest за 18 февраля

Новости футбола Сегодня, 17:00
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Фиаско Баварии, Барселона определилась с приемником Хави. Daily Digest за 18 февраля Фиаско Баварии, Барселона определилась с приемником Хави. Daily Digest за 18 февраля

Команда Dailysports подготовила для вас традиционный дайджест с главными спортивными новостями за воскресенье, 18 февраля.

Бавария снова оступилась. Мюнхенская Бавария проиграла третий матч кряду. На сей раз команда Томаса Тухеля капитулировала перед Бохумом (2:3). Мюнхенская команда отстает от Байера на 8 очков за 12 туров до конца чемпионата и всерьез рискует уступить “салатницу” впервые с 2012 года.

Моуриньо ждут в Саудовской Аравии. Жозе Моуриньо может возглавить саудовский клуб Аль-Шабаб. По информации СМИ, стороны провели серьезные переговоры, но португалец отказался от переезда. Но Аль-Шабаб не сдается и намерен сделать новое очень выгодное предложение тренеру.

ПСЖ решил изменить трансферную политику. ПСЖ уже начал работу на трансферном рынке с прицелом на лето. По информации СМИ, в клубе намерены изменить подход к приглашению новых игроков. Парижане намерены отказаться от приглашения звезд калибра Килиана Мбаппе, Неймара или Лионеля Месси. Вместо этого в клубе хотят сделать ставку на молодых и перспективных французских игроков.

Барселона определилась с главным кандидатом на замену Хави. Руководство Барселоны во всю занимается поиском замены главного тренера Хави, который покинет клуб летом. По информации СМИ, главным претендентом на вакантную должность является действующий наставник Брайтона Роберто Де Дзерби.

Милан готов тратить деньги на новых игроков. В руководстве Милана понимают, что команде нужны новые силы. Владелец клуба Джерри Кардинале заявил, что клуб летом планирует усиление и готов выделить для этих целей до 100 миллионов евро.

Главный тренер сборной Словакии может возглавить Наполи. Руководство Наполи недовольно результатами команды и в ближайшее время может уволить Вальтера Маццари. Журналист Маттео Моретто сообщает, что неаполитанский клуб уже контактировал с действующим главным тренером сборной Словакии Франческо Кальцоной. Если он возглавит голубых, то будет совмещать должности.

Жота может больше не сыграть в этом сезоне. Форвард Ливерпуля Диогу Жота может надолго угодить в лазарет. У лидера мерсисайдской команды подозрение на разрыв задней крестообразной связки. Если форварду потребуется операция, то он больше не сыграет в этом сезоне. При самых худших раскладах, португалец проведет вне игры до шести месяцев.

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