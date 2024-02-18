"Это не Бавария". Нойер жестко прокомментировал очередное поражение мюнхенской команды
Вратарь Баварии Мануэль Нойер высказался о поражении мюнхенской команды Бохуму (2:3) в 22-м туре Бундеслиги.
«Мы хорошо начали игру и имели большие шансы победить. После перерыва наш темп нарушился, но это не должно быть оправданием. Всегда можно получить пенальти в свои ворота, в штрафной могут возникнуть разные ситуации. Мы всегда хорошо выступали на длинных дистанциях и должны вознаграждать себя за это. Но мы не можем позволить себе вот так развалиться и пропустить три гола в Бохуме. Это не Бавария», - сказал Нойер.
Прокомментировал досадное поражение и хавбек мюнхенцев Леон Горецка, назвав сегодняшнюю ситуацию “фильмом ужасов”.
«Это похоже на фильм ужасов. Сейчас все идет против нас. Ты чувствуешь себя глупо, ограничиваясь получасом. В конце концов мы перепробовали все, так что нас нельзя обвинить, в том, что не пытались», - сказал Горецка.
Бавария отстает от Байера на восемь очков за 12 туров до конца чемпионата. 24 февраля команда Томаса Тухеля сыграет против Лейпцига.