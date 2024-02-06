Ещё один лидер Наполи может покинуть команду летом

На фоне неудачных выступлений Наполи, что выливается в критику со стороны болельщиков, «партенопеийцев» может покинуть очередной лидер.

Как сообщаетCalciomercato, на капитана «неаполитанцев» Джованни Ди Лоренцо положил глаз Милан. В этом контексте особенного значения получают слова агента защитника Марио Джуффреди, который сказал, что «мы подведем итоги и сделаем свои выводы в июне», возможно намекая на возможный уход летом.

На данный момент Наполи не испытывает особых опасений, тем более что 30-летний игрок связан с клубом контрактом до июня 2028 года и получает зарплату в размере трёх миллионов евро за сезон.

А вот кто максимально близок к уходу с Наполи летом, так это Пётр Зелинский, который согласовал контракт с Интером и перейдет в стан «нерадзурри» свободным агентом.