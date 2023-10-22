Еще один игрок АПЛ может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Стивен Джеррард, в прошлом легендарный игрок Ливерпуля, а ныне – главный тренер аравийского Аль-Иттифака хочет предложить нападающему Эвертона Доминику Калверту-Льюину контракт во время следующего зимнего трансферного окна.

В случае, если игрок Эвертона согласиться на это предложение Джеррарду придется изменять состав своей команды. По сообщениям The Sun, Аль-Иттифак может отпустить нескольких игроков для возможности подписания новых, в том числе Калверта-Льюина. Также, мы ранее сообщали, что Аль-Иттифак планирует предложить сотрудничество Джесси Лингарду.

В составе команды Джеррарда уже есть игроки, которые ранее играли в АПЛ, в том числе Джордан Хендерсон и Джорджиньо Вейналдум. Также под конец трансферного окна клуб подписал нападающего Эвертона Демарая Грея. У аравийского клуба есть опыт нахождения общего языка с руководством «ирисок».

Доминик Калверт-Льюин выступает за Эвертон с 2016 года. Свою карьеру 26-летний футболист начинал в Шеффилд Юнайтед, после чего, на правах аренды, играл в Стэйлибридже и Нортгемптоне. Контракт игрока Эвертон выкупил у «клинков» за€1,8 млн, на данный момент, по версииTransfermarkt, цена составляет€25 млн.

За «ирисок» английский нападающий провел 217 матчей, в которых забил 63 гола и отдал 14 результативных передач.