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Аль-Иттифак собирается подписать экс-игрока Манчестер Юнайтед

Новости футбола Сегодня, 06:17
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Аль-Иттифак собирается подписать экс-игрока Манчестер Юнайтед Фото с сайта dailymail.co.uk/Автор неизвестн

Джесси Лингард, который последнее время был на тренировках Аль-Иттифака показал неплохие результаты и клуб готовит предварительное предложение по контракту в 2024 году.

Фабрицио Романо сообщает, что Стивен Джерард, тренер аравийского клуба, остался довольным результатами Лингарда после увиденного на тренировках и хочет подписать полузащитника. На переходе англичанина также настаивают Джорджинио Вейналдум и Джордан Хендерсон.

Но Аль-Иттифак пока может предложить Лингарду лишь предварительный контракт, ведь они уже заполнили все свои места в составе и могут официально подписать полузащитника только в январском трансферном окне 2024 года.

Однако Бен Джейкобс противоречиво сообщил, что сделка не состоится из-за требований Лингарда о высокой заработной плате и неготовности ждать до января. У клуба нет возможности освободить место для англичанина до конца года, и маловероятно, что они отпустят двух игроков, когда откроется окно.

Джесси Лингард играл за Манчестр Юнайтед, Лестер, Бирмингем, Брайтон, Дерби, Вест Хэм и Ноттингем. Также неоднократно выступал за сборную Англии. Сейчас полузащитник не имеет клуба, так как его контракт с Ноттингем Форест истек летом и месяц назад мы сообщали, что англичанин присоединяется к тренировкам с Аль-Иттифаком.

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