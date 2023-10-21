Аль-Иттифак собирается подписать экс-игрока Манчестер Юнайтед

Джесси Лингард, который последнее время был на тренировках Аль-Иттифака показал неплохие результаты и клуб готовит предварительное предложение по контракту в 2024 году.

Фабрицио Романо сообщает, что Стивен Джерард, тренер аравийского клуба, остался довольным результатами Лингарда после увиденного на тренировках и хочет подписать полузащитника. На переходе англичанина также настаивают Джорджинио Вейналдум и Джордан Хендерсон.

Но Аль-Иттифак пока может предложить Лингарду лишь предварительный контракт, ведь они уже заполнили все свои места в составе и могут официально подписать полузащитника только в январском трансферном окне 2024 года.

🚨🇸🇦 EXCL: Al Ettifaq set to offer Jesse Lingard a pre contract for 2024 as their squad is full until January.



Gerrard wants to sign Lingard, he trained at top level in Saudi; Henderson and Wijnaldum also pushing for him to sign.



Final decision will be up to Lingard soon. pic.twitter.com/yyLZZc7NaJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2023

Однако Бен Джейкобс противоречиво сообщил, что сделка не состоится из-за требований Лингарда о высокой заработной плате и неготовности ждать до января. У клуба нет возможности освободить место для англичанина до конца года, и маловероятно, что они отпустят двух игроков, когда откроется окно.

Understand Al-Ettifaq will not sign Jesse Lingard. Although club have been impressed by him in training, two players would need to be released to add him. This will likely not happen in January. Lingard’s financial demands too high either way. No pre-contract has been offered.🇸🇦 pic.twitter.com/3ddvuNRIXj — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 21, 2023

Джесси Лингард играл за Манчестр Юнайтед, Лестер, Бирмингем, Брайтон, Дерби, Вест Хэм и Ноттингем. Также неоднократно выступал за сборную Англии. Сейчас полузащитник не имеет клуба, так как его контракт с Ноттингем Форест истек летом и месяц назад мы сообщали, что англичанин присоединяется к тренировкам с Аль-Иттифаком.