"Ему придется боксировать до 45". Фьюри высмеяли за его грандиозные планы провести еще пять боев

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи в саркастической манере высказался о намерении обладателя титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри провести пять больших поединков.

Ранее “Цыганский король” заявил, что он намерен по два раза отбоксировать против Александра Усика и Энтони Джошуа, а также провести реванш с Фрэнсисом Нганну.

«Фьюри говорит, что он планирует провести по два боя с Усиком и Джошуа, еще реванш с Нганну. Кто знает? С той скоростью, с которой он проводит бои, это означает, что он будет драться, пока ему не исполнится 45. Если вы просто посмотрите на его послужной список, то, как часто дрался, и как готовился к большим боям, я просто не вижу возможности для этого. Он выглядел как парень, который уже на полпути к завершению карьеры за последние два года, учитывая. Посмотрите как мало он дрался и как он выступил против Нганну», - сказал Алджери.

18 мая Фьюри должен провести чемпионский бой против Александра Усика. Изначально самый ожидаемый поединок 2024 года планировался на 17 февраля, но был перенесен из-за травмы британца, которую он получил в тренировочном лагере.

В своем последнем бою в октябре “Цыганский король” с большим трудом победил Франсиса Нганну, побывав нокдауне в третьем раунде.