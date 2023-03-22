Экс-защитник "Динамо" Киев перешел в польскую "Варту"

Пресс-служба “Варты” из Познани на официальном сайте объявила о переходе украинского защитника Владимира Костевича.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался польскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

30-летний Костевич ранее выступал за “Карпаты”, “Лех”, “Динамо” и “Рух”. Сыграл семь матчей за молодежную сборную Украины.

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