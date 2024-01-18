Легенда Ливерпуля призвала клуб подписать вингера Кристал Пэласа

Бывший полузащитник Ливерпуля (1984-1995) Ян Мёльбю считает, что мерсисайдцам нужно присмотреться к вингеру Кристал Пэласа Майклу Олисе.

Как сказал датчанин в интервью порталуGOAL, будучи на месте клубных боссов, он бы обязательно это сделал:

«Это не принесет пользы Кристал Пэлас, но я бы взял Олисе. Он выглядит потрясающим игроком. Вы смотрите на игроков и спрашиваете: «Как далеко он может зайти?» Мне кажется, он обладает всем необходимым. Он может быть в пределах той суммы, которую Ливерпуль готов заплатить за него.

Он подписал новый контракт, в котором, я уверен, есть клаусула, так что, скорее всего, трансфер будет простым, но я не знаю, заинтересованы ли они в нем или нет. Если бы я был на месте Ливерпуля, я бы обязательно присмотрелся к этому парню»