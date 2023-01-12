Экс-хавбек "Барселоны" отреагировал на переход Роналду в "Аль-Наср"

Боснийский полузащитник “Аль-Шарджа” Миралем Пьянич, ранее выступавший за “Барселону”, поделился мнением о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в “Аль-Наср”.

“Аль-Наср” - очень амбициозный клуб. Я уверен, что Ближний Восток обязательно станет будущим футбола. Есть страны, которые могут многое предложить, но их потенциал еще не раскрыт полностью. Футбол здесь, безусловно, развивается. Поэтому меня совсем не удивил выбор Криштиану. Играть здесь далеко не так просто, как думают люди. Я считаю, что его выбор приведет к большому росту футбола. Я имею в виду имидж Саудовской Аравии, а также про арабских детей", - приводит слова Пьянича Tuttosport.

Напомним, что 37-летний Роналду перешел в “Аль-Наср” на правах свободного агента. Стороны подписали контракт до лета 2025 года. Зарплата футболиста составит порядка 200 миллионов евро в год.

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