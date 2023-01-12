Новый тренер сборной Португалии запланировал встречу с Роналду

Новый наставник сборной Португалии Роберто Мартинес намерен провести встречу с капитаном команды Криштиану Роналду.

Как пишет источник, накануне Мартинес встретился с другими португальскими футболистами в Саудовской Аравии.

В частности, у него прошло общение с футболистами “Валенсии” Тьерри Коррейей и Андре Алмейдой в отеле в Эр-Рияде, где команда остановилась на время проведения Суперкубка Испании.

Кроме того, у Мартинеса состоялась встреча с португальцами из “Бетиса” - Руем Тиагу Силвой и Вильямом Карвалью.

Напомним, что Роналду также находится в Саудовской Аравии. Здесь он недавно подписал контракт с местным клубом “Аль-Наср”.