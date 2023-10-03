Джуд Беллингем вошел в топ-5 Лиги чемпионов по важному показателю

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем в матче против «Наполи» (3:2) снова блеснул. Англичанин забил гол и сделал ассист.

Для Беллингема этот гол стал восьмым в карьере, забитым в Лиге чемпионов, сообщает Opta. Только четыре футболиста за всю историю турнира забили больше до достижения 21-летия. Это Эрлинг Холанд (20 голов), Килиан Мбаппе (19 голов), Карим Бензема (12 голов) и Патрик Клюйверт (9 голов).

Напомним, что Джуд Беллингем родился 29 июня 2003 года. То есть у него достаточно времени, чтобы войти в тройку лучших по этому показателю.