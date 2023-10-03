Беллингем оформил 10 и 11 результативное действие в девятом матче за Реал
Новости футбола Сегодня, 16:28
Фото: twitter.com/JBellinghamZone / Автор неизвестен
Британский полузащитник Джуд Беллингем в матче с Наполи во втором туре Лиги чемпионов УЕФА оформил десятое и одиннадцатое результативное действие в составе “меренг”.
Хавбек сперва ассистировал Винисусу Жуниору на первый гол Реала в матче, а затем забил сам. На данный момент счет в игре 2:2.
Напомним, что Джуд Беллингем перешел в Реал этим летом из Боруссии Дортмунд: “меренги” заплатили за футболиста 103 млн евро.
На данный момент на счету Джуда Беллингема уже 9 матчей за Реал, 8 голов и 3 ассиста. За два матча в текущем сезоне Лиги чемпионов УЕФА Джуд забил 2 гола и сделал 1 ассист.
20-летний Джуд Беллингем проводит четвертый сезон в Лиге чемпионов УЕФА. На данный момент он сыграл в 25 матчей в турнире и забил 8 голов.
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