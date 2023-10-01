Джуд Беллингем объяснил свое знаковое празднование гола

Вчера Реал на выезде обыграл Жирону со счётом 3:0. Один гол и один ассист в свой актив записал новый звездный футболист мадридцев – Джуд Беллингем. На 71-й минуте матче Хоселу отдал пас на Беллингема и тот забил гол в ворота Жироны. После забитого гола английский нападающий побежал в сторону трибун и широко раскинул руки подняв их вверх. Такое празднование гола стало уже привычным для игрока и культовым в мире.

После игры в беседе с RMTV 20-летний футболист заявил, что не помнит, почему начал так отмечать свои голы, но ему нравится, что ему подражают.

«Правда в том, что я точно не знаю, откуда это взялось. Я начал так делать в Бирмингеме и потом продолжил, но на это нет причин. Я горжусь, что дети подражают мне».

Джуд Беллингем перешел в Реал Мадрид с Боруссии Дортмунд перед стартом текущего сезона за€103 млн. В восьми сыгранных матчах за «Лос Бланкос» у английского нападающего уже семь голов и две результативные передачи.