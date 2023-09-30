Реал Мадрид разгромно победил Жирону и возвращается на первое место Ла Лиги

Главным матчем восьмого тура испанской Ла Лиги стала дуэль Жироны и Реала Мадрид. До стартового свистка на первом месте в таблице неожиданно находилась Жирона. Однако подтвердить свой статус каталонцы не смогли.

Дебют игры прошел во в целом равно игре. Однако лучше реализация была у Реала, который забил два гола: сперва Хоселу, а затем Тчуамени. Что-то противопоставить в ответ каталонцы не смогли, а Реал во втором тайме забил третий мяч.

После восьми туров Реал Мадрид будет лидировать в таблице Ла Лиги. Жирона опускается на третье место с двумя очками отставания. Вторую позицию Ла Лиги занимает Барселона.

3 октября Реал ожидает матч Лиги чемпионов УЕФА против Наполи.

Ранее мы сообщали, что в восьмом туре Ла Лиги Барселона победила Севилью 1:0 - автогол в этой игре забил Серхио Рамос.

Ла Лига. 8-й тур

Жирона - Реал 0:3

Голы: Хоселу 17, Тчуамени 21, Беллингем 71