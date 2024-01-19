Джокович в трех сетах пробился в 1/8 финала Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович сумел практически без проблем сумел пробиться в 1/8 финала Australian Open. Сербский 36-летний теннисист в трех сетах справился с представителем Аргентины Томасом Мартином Этчеверри – 32-е место рейтинга ATP.

Джокович провел практически идеальный матч. За все три сета он не отдал Этчеверри ни одного гейма на собственной подаче.

Первый и второй сеты лидер мирового рейтинга выиграл со счетом 6:3, но в третьей партии Этчверри удалось сохранять интригу до самого конца. Соперники не ошибались на своих подачах, но на тай-брейке серб полностью доминировал и выиграл 7:2.

Следующим соперником Джоковича будет победитель матча между французом Адрианом Маннарино и американцем Беном Шелтоном.

Напомним, сегодня в 1/8 финала без особых проблем также пробился Стефанос Циципас.