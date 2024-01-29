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Дженоа выкупит у Марселя контракт полузащитника

Новости футбола Сегодня, 11:24
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Дженоа выкупит у Марселя контракт полузащитника Дженоа выкупит у Марселя контракт полузащитника

Арендованный до конца сезона у Марселя полузащитник Руслан Малиновский может остаться в стане Дженоа.

Calciomercato со ссылкой на SkySports сообщает, что «грифоны» работают над тем, чтобы выкупить контракт хавбека после шести отличных месяцев украинца в команде. Ныне между клубами ведутся переговоры.

Летом сообщалось, что Дженоа может выкупить контракт Малиновского у Марселя за 10 миллионов евро. Именно в столько его оценивает Transfermarkt и столько за него летом 2023 года заплатил Аталанте французский клуб.

В составе генуэзской команды украинец провел 21 матч, в которых забил два гола и отдал две результативных передачи. Его контракт с Марселем действителен до лета 2026 года.

Ранее информировалось об интересе «провансальцев» к полузащитнику дортмундской Боруссии Джованни Рейне.

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