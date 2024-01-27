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"Доволен подходом команды". Тухель высказался о нервной победе Баварии над Аугсбургом

Новости футбола Сегодня, 12:52
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
"Мы были командой". Тухель прокомментировал непростую победу Баварии над Аугсбургом "Мы были командой". Тухель прокомментировал непростую победу Баварии над Аугсбургом

Главный тренер Баварии Томас Тухель высказался о победе своей команды над Аугсбургом (3:2) в матче 19-го тура Бундеслиги.

Концовка матча получилась напряженной для мюнхенской команды, которая выигрывала 2:0 после первого тайма. Аугсбург пробил два пенальти с 88-й по 94-ю минуты, но реализовал только один.

«Я доволен результатом. Мы знали, что сегодня у нас будет немного необычный состав из-за травм, и понимали, что это будет трудная игра. Нам нужно было играть спокойно, как мы умеем. Нам повезло в начале игры [с незасчитанным голом], затем мы забили дважды.

Концовка матча поучилась бурной из-за двух пенальти в пользу Аугсбурга. Только комплименты соперникам за их игру. Я доволен игрой и подходом моей команды к матчу. Мы были командой", - сказал Тухель.

Бавария с 47 очками занимает вторую строчку в Бундеслиге и продолжает погоню за Байером. 3 февраля команда Тухеля примет Боруссию из Менхенгладбаха.

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