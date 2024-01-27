"Доволен подходом команды". Тухель высказался о нервной победе Баварии над Аугсбургом

Главный тренер Баварии Томас Тухель высказался о победе своей команды над Аугсбургом (3:2) в матче 19-го тура Бундеслиги.

Концовка матча получилась напряженной для мюнхенской команды, которая выигрывала 2:0 после первого тайма. Аугсбург пробил два пенальти с 88-й по 94-ю минуты, но реализовал только один.

«Я доволен результатом. Мы знали, что сегодня у нас будет немного необычный состав из-за травм, и понимали, что это будет трудная игра. Нам нужно было играть спокойно, как мы умеем. Нам повезло в начале игры [с незасчитанным голом], затем мы забили дважды. Концовка матча поучилась бурной из-за двух пенальти в пользу Аугсбурга. Только комплименты соперникам за их игру. Я доволен игрой и подходом моей команды к матчу. Мы были командой", - сказал Тухель.

Бавария с 47 очками занимает вторую строчку в Бундеслиге и продолжает погоню за Байером. 3 февраля команда Тухеля примет Боруссию из Менхенгладбаха.