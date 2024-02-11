Долгожданное возвращение. Тер Штеген займет место в воротах Барселоны впервые с ноября
Новости футбола Сегодня, 14:15
Долгожданное возвращение. Тер Штеген займет место в воротах Барселоны впервые с ноября
Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген начнет в стартовом составе матч 24-го тура Ла Лиги против Гранады.
Немецкий вратарь пропустил 17 матчей команды после операции на спине. Тер Штеген не выходил на поле с 12 ноября, когда Барселона переиграла Алавес (2:1).
Во время отсутствия немецкого голкипера место в воротах блаугранас занимал Иньяки Пенья. Дублер тер Штрегена пропустил 32 гола в 17 встречах.
- Читайте также: Барселона – Гранада прогноз и ставки на матч 11 февраля
Это будет 18-й матч для немца в текущем сезоне. Капитан блаугранас пропустил 15 голов, а восьми встречах сохранил ворота своей команды на замке.
Барселона находится на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. В активе команды Хави 50 очков. Матч против Гранады стартует в 21:00 по центральноевропейскому времени.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 12:05 Мойес аут. Реакция фанатов Вест Хэма на унижение в матче против Арсенала
Новости футбола Сегодня, 06:47 Пригласите Кейна в Селтик для эксперимента. Фанаты высмеяли форварда Баварии после матча с Байером
Новости футбола Сегодня, 05:08 «Шансов нет». Сэр Алекс Фергюсон высказался о шансах на чемпионство одного из лидеров Премьер-лиги
Новости футбола Сегодня, 04:37 «Это было чертовски круто». Форвард Катара показал фокус с картой во время празднования гола. ВИДЕО
Новости тенниса Сегодня, 02:43 Звездный французский теннисист, из-за нелепой случайности, получил дисквалификацию на турнире
Новости футбола Вчера, 15:34 «У нас уже есть лучшие игроки в мире». Анчелотти резко ответил на вопрос о Мбаппе
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:21 Унижение в лондонском дерби. Видео голов и обзор матча Вест Хэм — Арсенал — 0:6 Новости футбола Сегодня, 17:19 Кот-д`Ивуар стал чемпионом Африки, Бавария не уволит Тухеля. Daily Digest за 11 февраля Новости футбола Сегодня, 17:05 Защита трещит по швам. Барселона не смогла обыграть Гранаду в матче с шестью голами Новости футбола Сегодня, 17:00 Сборная Кот-д`Ивуара одолела Нигерию и выиграла домашний Кубок Африки Новости футбола Сегодня, 16:45 Серия А. Милан справился с Наполи и продолжил погоню за Ювентусом Новости баскетбола Сегодня, 16:11 Дрэймонд и Нуркич снова устроили потасовку во время матча Новости футбола Сегодня, 15:59 Кот-д’Ивуар пропустил первый гол в финалах КАН Новости футбола Сегодня, 15:38 На звездного полузащитника Челси появился еще один претендент Новости футбола Сегодня, 15:11 Президент известного клуба рассказал, что провел переговоры с Неймаром Новости футбола Сегодня, 15:03 Ливерпуль обновил рекорд посещаемости домашнего стадиона в АПЛ
Прогнозы на спорт
Теннис 12 фев 2024 Янник Синнер — Ботик Ван Де Зандсхулп прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Теннис 12 фев 2024 Эмма Радукану – Ангелина Калинина прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Теннис 12 фев 2024 Наоми Осака – Каролин Гарсия прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Трабзонспор – Хатайспор прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Самсунспор – Антальяспор прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Кайсериспор – Бешикташ прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Вальядолид – Альбасете прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Сент-Этьен – Труа прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Ювентус – Удинезе прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Альмерия – Атлетик прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года