Долгожданное возвращение. Тер Штеген займет место в воротах Барселоны впервые с ноября

Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген начнет в стартовом составе матч 24-го тура Ла Лиги против Гранады.

Немецкий вратарь пропустил 17 матчей команды после операции на спине. Тер Штеген не выходил на поле с 12 ноября, когда Барселона переиграла Алавес (2:1).

Во время отсутствия немецкого голкипера место в воротах блаугранас занимал Иньяки Пенья. Дублер тер Штрегена пропустил 32 гола в 17 встречах.

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Это будет 18-й матч для немца в текущем сезоне. Капитан блаугранас пропустил 15 голов, а восьми встречах сохранил ворота своей команды на замке.

Барселона находится на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. В активе команды Хави 50 очков. Матч против Гранады стартует в 21:00 по центральноевропейскому времени.