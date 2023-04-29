Главная Новости "Днепр-1" одержал гостевую победу в чемпионате Украины

"Днепр-1" одержал гостевую победу в чемпионате Украины

Новости футбола Сегодня, 15:22
"Днепр-1" одержал гостевую победу в чемпионате Украины Фото: инстаграм "Днепра-1"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Украины “Днепр-1” на выезде победил “Ингулец” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Артема Довбика и Игоря Когута.

“Днепр-1”, набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ингулец” с 26 очками остался на 10-й позиции.

“Ингулец” – “Днепр-1” – 0:2 (0:0)
Голы: Довбик, 58 (с пенальти) - 0:1, Когут, 63 - 0:2

“Ингулец”: Билык, Нагиев, Поспелов, Ковалев, Кучеренко (Резепов, 65), Смоляков, Клименко (Сидоренко (86), Кухарук (Козыренко, 73), Головкин (Одарюк, 65), Запорожец, Марусич (Коробенко, 73)

“Днепр-1”: Рыбак, Матаррита (Назаренко, 68), Сарапий, Сваток, Адамюк, Бланко (Пеглоу, 68), Бабенко, Когут (Рубчинский, 68), Пихаленок (Танчик, 85), Гуцуляк (Подлепенец, 85), Довбик

Не пропустите: “Барселона” продолжает работу по возвращению Месси.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Днепр-1 Ингулец Премьер-лига Украина
Популярные новости
"Барселона" одержала разгромную победу в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 17:02 "Барселона" одержала разгромную победу в Ла Лиге
"Рома" Моуринью упустила победу над "Миланом" Новости футбола Сегодня, 16:09 "Рома" Моуринью упустила победу над "Миланом"
Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу в матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 15:27 Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу в матче Ла Лиги
"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Тоттенхэмом" Новости футбола 27 апр 2023, 17:23 "Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Тоттенхэмом"
"Реал" ведет переговоры с Зиданом Новости футбола 27 апр 2023, 14:02 "Реал" ведет переговоры с Зиданом
"Барселона" потерпела поражение в Мадриде Новости футбола 26 апр 2023, 18:03 "Барселона" потерпела поражение в Мадриде
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:06 "Тулуза" уничтожила "Нант" в финале Кубка Франции Новости футбола Сегодня, 17:02 "Барселона" одержала разгромную победу в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 16:56 “Ингулец” – “Днепр-1” – 0:2 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 16:52 “Заря” – “Черноморец” – 3:1 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 16:49 "Аталанта" вырвала победу в Турине и ворвалась в зону ЛЧ Новости футбола Сегодня, 16:44 "РБ Лейпциг" одержал сложную победу в Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 16:39 "Лилль" одержал крупную победу в Лиге 1 Новости футбола Сегодня, 16:09 "Рома" Моуринью упустила победу над "Миланом" Новости футбола Сегодня, 15:27 Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу в матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 15:22 "Днепр-1" одержал гостевую победу в чемпионате Украины
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 30 апр 2023 Прогноз на матч Вильярреал - Сельта 30 апреля 2023 года Футбол 30 апр 2023 Прогноз на матч Вальядолид - Атлетико 30 апреля 2023 года Футбол 01 мая 2023 Прогноз на матч Мальорка - Атлетик 1 мая 2023 года Футбол 01 мая 2023 Прогноз на матч Лестер - Эвертон 1 мая 2023 года