"Днепр-1" одержал гостевую победу в чемпионате Украины

В матче 23-го тура чемпионата Украины “Днепр-1” на выезде победил “Ингулец” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Артема Довбика и Игоря Когута.

“Днепр-1”, набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ингулец” с 26 очками остался на 10-й позиции.

“Ингулец” – “Днепр-1” – 0:2 (0:0)

Голы: Довбик, 58 (с пенальти) - 0:1, Когут, 63 - 0:2

“Ингулец”: Билык, Нагиев, Поспелов, Ковалев, Кучеренко (Резепов, 65), Смоляков, Клименко (Сидоренко (86), Кухарук (Козыренко, 73), Головкин (Одарюк, 65), Запорожец, Марусич (Коробенко, 73)

“Днепр-1”: Рыбак, Матаррита (Назаренко, 68), Сарапий, Сваток, Адамюк, Бланко (Пеглоу, 68), Бабенко, Когут (Рубчинский, 68), Пихаленок (Танчик, 85), Гуцуляк (Подлепенец, 85), Довбик

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