"Реал" хочет вернуть из аренды молодого таланта

Мадридский "Реал" рассматривает возможность вернуть полузащитника Мигеля Гутьерреса в команду в будущем.

Согласно информации от Relevo, руководство клуба оценивает потенциал хавбека, который в настоящее время выступает за "Жирону", и считает, что если он продолжит проявлять себя в Ла Лиге, то у него будет шанс вернуться в "Сантьяго Бернабеу".

Некоторые слухи связывают Гутьерреса с английской Премьер-лигой.

В этом сезоне футболист забил один гол и отдал три ассиста в чемпионате Испании, а его команда "Жирона" обыграла "Реал" со счетом 4:2 в последней игре.