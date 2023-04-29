"Реал" хочет вернуть из аренды молодого таланта
Новости футбола Сегодня, 06:44
Фото: сайт Реала
Мадридский "Реал" рассматривает возможность вернуть полузащитника Мигеля Гутьерреса в команду в будущем.
Согласно информации от Relevo, руководство клуба оценивает потенциал хавбека, который в настоящее время выступает за "Жирону", и считает, что если он продолжит проявлять себя в Ла Лиге, то у него будет шанс вернуться в "Сантьяго Бернабеу".
Некоторые слухи связывают Гутьерреса с английской Премьер-лигой.
В этом сезоне футболист забил один гол и отдал три ассиста в чемпионате Испании, а его команда "Жирона" обыграла "Реал" со счетом 4:2 в последней игре.
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