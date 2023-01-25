"Динамо" может отдать своего молодого защитника в ФК "Львов"

Защитник киевского “Динамо” Денис Кузык может стать игроком ФК “Львов”.

Как пишет источник, львовский клуб намерен арендовать молодого футболиста.

Напомним, что сейчас Кузык выступает на правах аренды в “Колосе”, за который он провел 4 матча в этом сезоне.

Клуб из Киевской области арендовал Кузыка в феврале 2022 года. В первой части прошлого сезона он играл в аренде в “Черноморце”.