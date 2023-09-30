Димарко попал на радары английских клубов

Защитник Интера Федерико Димарко может перебраться из Серии А в Английскую Премьер Лигу. Об этом сообщает издание Calciomercato.

По информации источника, к 25-летнему футболисту интерес проявляют Челси и Манчестер Сити. Боссы манчестерского клуба считают, что позицию левого защитника нужно усилить. Поэтому обратили внимание на игрока сборной Италии. А Челси ищет замену Марку Кукурелье, которого «синие» намерены продать.

Димарко проводит в Интере третий полноценный сезон. К слову, игрок является воспитанником этой миланской команды. Также отметим, что Федерико успел поиграть в аренде за Парму, Верону и Эмполи.

В нынешнем сезоне игрок провел за свою команду 7 матчей, в которых забил один гол и трижды ассистировал партнерам.

Следующий матч Интер проведет сегодня в гостях против Салернитаны.