Кукурелья может перейти в Реал

Челси готов выслушать предложения от других клубов относительно трансфера защитника Марка Кукурельи, сообщает ESPN.

Реал может арендовать Марка Кукурелью в Челси в январе. Вариант возвращения в Испанию привлекает 25-летнего испанца.

Кукурелья заявил в эксклюзивном интервью в июле, что хотел бы остаться в клубе и бороться за свое место, но отсутствие регулярных минут в ближайшие месяцы, вероятно, заставит его пересмотреть свое решение. Челси был готов разрешить 25-летнему игроку перейти в аренду в Манчестер Юнайтед этим летом, но сделка рухнула после того, как Кукурелья сыграл в предыдущем матче Кубка лиги против АФК Уимблдон.

Он перешол за 62 миллиона фунтов стерлингов из Брайтона. В этом сезоне он дважды выходил на поле. В среду, он вышел на матч четвертого раунда Кубка лиги против Брайтона, который завершился со счетом 1:0 в пользу Челси. Но с тех пор он не провел ни минуты в Премьер-лиге, с тех пор как Маурисио Почеттино стал главным тренером.