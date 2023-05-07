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Девять голов: "Лион" одержал невероятную победу в Лиге 1

Новости футбола Сегодня, 13:10
Девять голов: "Лион" одержал невероятную победу в Лиге 1 Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен

В матче 34-го тура чемпионата Франции “Лион” на своем поле обыграл “Монпелье” со счетом 5:4.

На 31-й минуте счет открыл Александр Ляказетт, но затем покер сделал Элье Вали и гости повели со счетом 4:1. Впрочем, лионцы смогли не только отыграться, но и вырвать победу. Еще три гола забил Ляказетт, еще один мяч на счету Деяна Ловрена.

“Лион”, набрав 56 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. “Монпелье” с 43 очками остался на 12-й позиции.

“Лион” – “Монпелье” - 5:4 (1:2)
Голы: Ляказетт, 31 - 1:0, Ваи, 40 - 1:1, Ваи, 41 - 1:2, Ваи, 53 (с пенальти) - 1:3, Ваи, 55 - 1:4, Ляказетт, 59 - 2:4, Ловрен, 70 - 3:4, Ляказетт, 82 - 4:4, Ляказетт, 90+10 (с пенальти) - 5:4

“Лион”: Лопеш, Гюсто (Кумбеди, 71), Ловрен, Диоманде, Тальяфико (Энрике, 46), Тиаго Мендес, Какре, Шерки, Лепенан (Жеффиньо, 59), Барколя, Ляказетт.

“Монпелье”: Лекомт, Сако, Сако (Эстев, 77), Жюльен, Силла (Мавидиди, 46), Мауасса (Сен-Люс, 65), Ферри, Шотар, Файяд (Леруа, 65), Норден, Ваи (Жермен, 80).

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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