Депай расхвалил Месси после вылета с ЧМ-2022 от Аргентины
Новости футбола Сегодня, 03:00
Форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай высказался о вылете команды с ЧМ-2022.
Вчера в четвертьфинале турнира нидерландцы уступили в серии пенальти Аргентине.
После матча Депай заявил, что Лионель Месси, возможно, лучший игрок в мире.
"Его было очень непросто остановить. Но наша команда выступила неплохо. Хочу пожелать ему всего наилучшего. Это футбол. Ты играешь в него всем сердцем. Ты жертвуешь многим с самого детства. Это подготовка к матчу и так далее, это не только сам матч.
В раздевалке были слезы, много эмоций, но нам есть чем гордиться. Мы это говорили друг другу", - отметил он.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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