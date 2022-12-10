Депай расхвалил Месси после вылета с ЧМ-2022 от Аргентины

Форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай высказался о вылете команды с ЧМ-2022.

Вчера в четвертьфинале турнира нидерландцы уступили в серии пенальти Аргентине.

После матча Депай заявил, что Лионель Месси, возможно, лучший игрок в мире.

"Его было очень непросто остановить. Но наша команда выступила неплохо. Хочу пожелать ему всего наилучшего. Это футбол. Ты играешь в него всем сердцем. Ты жертвуешь многим с самого детства. Это подготовка к матчу и так далее, это не только сам матч.

В раздевалке были слезы, много эмоций, но нам есть чем гордиться. Мы это говорили друг другу", - отметил он.