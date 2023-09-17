Де Лигт недоволен своим игровым временем

Защитник Баварии Мюнхен недоволен своим игровым временем, сообщает Скай Спортс.

После матча Бундеслиги Байер - Бавария, нидерландский игрок Матиас Де Лигт выразил недовольство своим игровым временем в команде. Он заявил, что мало играл в последних четырех матчах, и ему не очень приятно и не очень нравится футболисту. В матче против Байера 24-летний защитник появился на 85-й минуте вместо Конрада Лаймера. В общей сложности за четыре тура Де Лигт провел 37 минут на поле.

По словам игрока, главный тренер Баварии Мюнхен Томас Тухел никак не объяснил такое решение. Пока немецкий менеджер больше доверяет и полагается на Упомекано и новичка Ким Мин Чжэ, поэтому Де Лигт преимущественно в запасе. Более того, выйдя на замену в матче против Байера, нидерландец играет на необычной для себя позиции.

Напомним, что Матиас Де Лигт перешел из Ювентуса в Баварию Мюнхен летом 2022 года, сумма трансфера ориентировочно составила 67 миллионов евро. За этот период он сыграл 48 матчей в составе мюнхенцев.

Байер Леверкузен сыграл вничью с Баварией Мюнхен в четвертом туре Бундеслиги.