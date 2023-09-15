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Бавария Мюнхен и Байер Леверкузен сыграли вничью

Новости футбола Сегодня, 16:30
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Бавария Мюнхен – Байер Леверкузен. Лидеры Бундеслиги играют вничью Фото: https://www.instagram.com/bayer04fussball/

В четвертом туре Бундеслиги встретились первые две команды в турнирной таблице. Бавария Мюнхен принимала на Альянц Арене Байер Леверкузен.

Хозяева уверенно начали матч и открыли счет на седьмой минуте. Хари Кейн забил четвертый гол в четырех матчах за Баварию в Бундеслиге. Байер довольно быстро смог отыграться. Алехандро Гримальдо красивым ударом со штрафного сравнял счет. К концу первой половины Бавария имела два хороших повода, чтобы еще раз выйти вперед, но голкипер Баера Лукас Градецки выручил свою команду во всех моментах.

Во втором тайме Леверкузен чуть больше владел мячом, но опаснее была именно Бавария Мюнхен. Самое интересное ждало болельщиков в последние десять минут. Сначала на 86-й минуте Леон Горецкий вывел Мюнхен вперед, но удержать этого не смогли. В компенсированное время арбитр поставил пенальти в ворота Баварии и Паласиос сравнял счет.

Лидеры Бундеслиги играют вничью 2:2. После четырех туров у обеих команд по десять очков.

Бундеслига. Четвертый тур.

"Бавария Мюнхен" - "Байер Леверкузен" - 2:2
Голы: 1:0 - 7 Кейн, 1:1 - 24 Гримальдо, 2:1 - 86 Горецка, 2:2 - 90+4 Паласиос

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