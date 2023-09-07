В пятом туре квалификации на Чемпионат Европы-2024 встретились сборные Литвы и Черногории.

Черногория считалась фаворитом этой встречи, однако Литва взяла мяч под свой контроль и создала хороший момент в середине первого тайма, однако вратарь Черногории выручил свою сборную. На перерыв команды ушли по ничейному счету.

Во второй половине матча гости начали действовать острее, однако хозяева смогли открыть счет на 71-й минуте. Через восемь минут Черногория забила в ответ, а на 89 вышла вперед. Казалось, что гости смогут удержать победу. Арбитр добавил пять минут к основному времени и Литва забила.

Черногория сенсационно теряет очки в матче с Литвой. Сейчас они занимают третье место в группе Г, имея в своем активе пять очков.

Квалификация на Чемпионат Европы 2024

Литва – Черногория 2:2

Голы: 1:0 - 71 Паулуаскас, 1:1 - 78 Крстович, 1:2 - 89 Савич, 2:2 - 90+4 Черных