"Челси" согласился продать звездного хорвата

"Челси" согласился продать хорватского полузащитника Матео Ковачича по завершении текущего сезона.

Как пишет Todomercadoweb, "пенсионеры" хотят получить за игрока сборной Хорватии 40 миллионов евро.

Действующий контракт Ковачича с клубом из Лондона рассчитан до конца следующего сезона.

В его услугах были заинтересованы "Бавария" и "Манчестер Сити".

В этом розыгрыше АПЛ хорват провел 25 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.