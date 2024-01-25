Челси рассматривает вариант с трансфером резервного форварда Астон Виллы
Новости футбола Сегодня, 04:54
Челси рассматривает вариант с трансфером резервного форварда Астон Виллы
Нападающий Астон Виллы Джон Дюран может этой зимой перейти в Челси. Как сообщает The Telegraph, лондонский клуб изучает вариант с трансфером колумбийца, но окончательного решения еще не принято.
Переход Дюрана зависит от того, покинет ли Челси албанский нападающий Армандо Броя. Внутри клуба на данный момент ведуться обсуждения относительно будущего обоих футболистов.
Известно, что интерес к Дюрану также проявляет Милан.
20-летний колумбиец перешел в Астон Виллу год назад из Чикаго Файр за 16,6 миллиона евро. В текущем сезоне он преимущественно выходит на замену. В 23 матчах он забил 4 гола и отметился 1 ассистом.
Напомним, позавчера Челси разгромил Мидлсбро и вышел в финал Кубка английской лиги.
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