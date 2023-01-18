"Челси" отказался от трансфера российского футболиста

“Челси” не будет покупать хавбека сборной России Арсена Захаряна в зимнее трансферное окно.

Как пишет журналист PA Media Роберт О’Коннор, лондонский клуб не ставит россиянина как приоритетный вариант.

Также источник подтверждает, что Захарян должен был оказаться в “Челси” летом, но тогда трансфер сорвался из-за санкций.

В текущем розыгрыше чемпионата России Захарян провел 16 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 5 голевых пасов.