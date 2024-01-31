Челси не отпустил своего нападающего в аренду конкурентам из АПЛ

Предложение Вулверхэмптона по аренде нападающего Челси Армандо Бройе «аристократами» было отклонено.

По сообщениюSkySports, лондонский клуб предпочитает продать игрока, нежели отдавать его в аренду. Так же на Челси давят правила прибыли и устойчивости. «Аристократам» нужно продать одного игрока, чтобы привлечь другого и оставаться в рамках финансового фейр-плей.

Ранее сообщалось, что 22-летнего албанца вряд ли удастся продать и в Челси рассчитывали отдать его в аренду.

Кроме Вулверхэмптона, игроком так же интересовался Вест Хэм.

В нынешнем сезоне Броя провел 19 матчей за Челси, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Его контракт с «аристократами» действителен до лета 2028 года.

Transfermarktоценивает игрока в 28 миллионов евро.