"Челси" может арендовать хавбека "Барселоны"

Полузащитник “Барселоны” Франк Кессье близок к переезду в Англию.

Как пишет The Telegraph, “Челси” рассматривает вариант краткосрочной аренды африканского футболиста.

В текущем сезоне Кессье не является игроком основного состава “Барсы”, а поэтому он бы сменил клуб для получения игровой практики.

Всего он принял участие в восьми матчах чемпионата, не отметившись результативными действиями.