"Челси" готовит очередной громкий трансфер

Полузащитник Мойсеса Кайседо уже в январе может сменить “Брайтон” на “Челси”.

Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, за игрока сборной Эквадора “Брайтон” хочет выручить около 85 млн евро.

В то же время “Челси” уже предлагал 73 млн евро.

Отметим, что также игроком интересуется “Ньюкасл”, который предложений пока не делал.

В этом сезоне Кайседо провел за свой клуб 20 матчей, в которых забил один гол.