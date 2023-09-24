Бруну Фернандеш отдал приз лучшему игроку матча с Бернли Джонни Эвансу

Опытный защитник Джонни Эванс вчера впервые вышел на поле в стартовом составе Манчестер Юнайтед после его возвращения в клуб. По ходу первого тайма игрок забил, однако после просмотра ВАР результативный удар был отменен из-за офсайда.

Тем не менее, еще до перерыва футболист сделал удивительный пас с центра поля на Бруну Фернандеша, который забил единственный гол в игре.

После матча капитан Манчестер Юнайтед был признан лучшим игроком матча. Однако прямо во время интервью Бруну отдал этот приз Эвансу, который находился рядом.

“Это была моя 200-я игра за Манчестер Юнайтед, - сказал после финального свистка Эванс. - Я никогда не думал, что достигну этой вершины. Это лучший вечер в моей жизни”.

Напомним, что 35-летний Джонни Эванс воспитанник “красных дьяволов”. Он выступал за первую команду с 2006 года, периодически отправляясь в аренды: в Антверпен и Сандерленд. . В 2015 году защитник перешел в Вест Бромвич Альбион, а затем подписал контракт с Лестером. Этим летом Эванс снова вернулся в Манчестер Юнайтед и оформил соглашение до конца текущего сезона.