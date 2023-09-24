EN EN NG NG
Главная Новости Бруну Фернандеш отдал приз лучшему игроку матча с Бернли Джонни Эвансу

Бруну Фернандеш отдал приз лучшему игроку матча с Бернли Джонни Эвансу

Новости футбола Сегодня, 05:00
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Бруну Фернандеш отдал приз лучшему игроку матча с Бернли Джонни Эвансу Бруну Фернандеш отдал приз лучшему игроку матча с Бернли Джонни Эвансу

Опытный защитник Джонни Эванс вчера впервые вышел на поле в стартовом составе Манчестер Юнайтед после его возвращения в клуб. По ходу первого тайма игрок забил, однако после просмотра ВАР результативный удар был отменен из-за офсайда.

Тем не менее, еще до перерыва футболист сделал удивительный пас с центра поля на Бруну Фернандеша, который забил единственный гол в игре.

После матча капитан Манчестер Юнайтед был признан лучшим игроком матча. Однако прямо во время интервью Бруну отдал этот приз Эвансу, который находился рядом.

“Это была моя 200-я игра за Манчестер Юнайтед, - сказал после финального свистка Эванс. - Я никогда не думал, что достигну этой вершины. Это лучший вечер в моей жизни”.

Напомним, что 35-летний Джонни Эванс воспитанник “красных дьяволов”. Он выступал за первую команду с 2006 года, периодически отправляясь в аренды: в Антверпен и Сандерленд. . В 2015 году защитник перешел в Вест Бромвич Альбион, а затем подписал контракт с Лестером. Этим летом Эванс снова вернулся в Манчестер Юнайтед и оформил соглашение до конца текущего сезона.

Связанные команды и лиги
Бернли Манчестер Юнайтед Премьер-лига Англия
Популярные новости
Сборная Германии получила нового главного тренера Новости футбола 22 сен 2023, 06:30 Сборная Германии получила нового главного тренера
Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола Новости футбола 21 сен 2023, 04:34 Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола
Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом Новости футбола 21 сен 2023, 02:43 Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом
Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов Новости футбола 21 сен 2023, 01:00 Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов
Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме Новости футбола 20 сен 2023, 23:52 Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме
Модрич может стать одноклубником Месси Новости футбола 20 сен 2023, 02:30 Модрич может стать одноклубником Месси
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:23 Клубы АПЛ следят за Дембеле Новости футбола Сегодня, 05:39 Нападающий МЮ попал в аварию и разбил свой Rolls Royce за 700 000 фунтов Новости футбола Сегодня, 05:00 Бруну Фернандеш отдал приз лучшему игроку матча с Бернли Джонни Эвансу Новости футбола Сегодня, 04:27 Барселона лишилась ключевого игрока Новости футбола Сегодня, 03:47 Гвардиола зол на Родри за удаление в матче с Ноттингем Форест Новости футбола Сегодня, 03:01 Хави в списке лучших тренеров Барселоны Новости футбола Сегодня, 02:34 Бразилия назвала расширенную заявку на матчи отбора ЧМ в октябре Новости футбола Вчера, 17:39 Фантастический камбек. Видео голов и обзор матча Барселона - Сельта 3:2 Новости футбола Вчера, 17:06 Манчестер Юнайтед в гостях обыграл Бернли Новости футбола Вчера, 17:03 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты шестого тура
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Брайтон - Борнмут 24 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Челси - Астон Вилла 24 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ливерпуль - Вест Хэм 24 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Арсенал - Тоттенхэм 24 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аталанта - Кальяри 24 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Рейнджерс - Мотеруэлл 24 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 24 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Болонья - Наполи 24 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Торино - Рома 24 сентября 2023 Футбол Сегодня Прогноз на матч Пари Сен-Жермен - Марсель 24 сентября 2023 года