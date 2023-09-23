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Манчестер Юнайтед в гостях обыграл Бернли

Новости футбола Сегодня, 17:06
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Манчестер Юнайтед в гостях обыграл Бернли Фото: twitter.com/premierleague/ Автор неизвестен

В заключительном матче сегодняшнего игрового дня в английской Премьер Лиге Бернли на своем поле принимал Манчестер Юнайтед.

Подопечные Венсана Компани со стартовых минут старались навязать сопернику свой футбол и почти ни в чем не уступали своим именитым гостям. Команда Эрика тен Хага пыталась агресивно действовать у чужих ворот, но нельзя сказать, что «красные дьяволы» играли острее. А когда казалось, что первый тайм так и закончится с нулями на табло, Юнайтед умудрился открыть счет. Отличный удар удался Бруну Фернандешу, который забил свой второй гол в сезоне.

Во втором тайме команды продолжали действовать осторожно и нельзя сказать, что создали много голевых ситуаций. Хозяева немного больше влядели мячом, но на табло это не отразилось. Матч так и закончился победой Манчестера.

Бернли — Манчестер Юнайтед — 0:1.

Гол: 0:1 — Бруну Фернандеш 45+1.

После этого поединка Бернли остается на дне турнирной таблицы имея в своем активе лишь одну ничью. А Юнайтед набрав 9 очков поднимается на 8-ю строчку Премьер Лиги.

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