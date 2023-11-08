BoxRec составил свой топ лучших боксеров независимо от весовой категории

Компьютеризованная система BoxRec составила свой топ лучших боксеров независимо от весовой категории.

В лидерах рейтинга находится непобежденный абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд. На втором месте находится мексиканец Сауль Альварес, а тройку лидеров закрывает японский боксер Наоя Иноуэ. Кроме того, Джервонта Дэвис и Девин Хейни входят в пятерку лучших согласно системе.

Десятка лучших боксеров по версии компьютеризованной системы BoxRec:

Теренс Кроуфорд Сауль Альварес Наоя Иноуэ Джервонта Дэвис Девин Хейни Эмануэль Наваррете Крис Юбенк-младший Шакур Стивенсон Теофимо Лопес Хуан Эстрада

Следует отметить, что в рейтинге отсутствует боксер из тяжелой весовой категории. Кроме того, предоставлен рейтинг боксеров от авторитетного журнала The Ring.