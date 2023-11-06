Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров

Авторитетный боксерский журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших бойцов независимо от весовой категории.

Лидирует в рейтинге непобежденный абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд. Второе место занимает японец Наоя Иноуэ. Украинский супертяжеловес Олександр Усик завершает тройку лидеров.

Десятка лучших боксеров по версии журнала The Ring:

Теренс Кроуфорд Наоя Иноуэ Олександр Усик Сауль Альварес Дмитро Бивол Эррол Спенс Девин Хейни Джервонта Дэвис Теофимо Лопес Василий Ломаченко

К слову, в десятку лучших не попали такие известные боксеры супертяжелого веса, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.