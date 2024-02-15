Бывший тренер Челси – фаворит на место Мойеса в Вест Хэме

В следующем сезоне у Вест Хэма может быть новый главный тренер. После недавних неудач руководство клуба серьезно думает над тем, чтобы расстаться с Дэвидом Мойесом в июне.

Главным кандидатом на должность нового главного тренера Вест Хэма является Грэм Поттер, сообщает The Telegraph. Босам клуба нравится стиль управления Поттера и они видят в нем тренера, который мог бы работать с командой в долгосрочной перспективе.

Поттер находится без клуба после увольнения из Челси в апреле прошлого года. До лондонцев он успешно тренировал Брайтон и Суонси.

Вест Хэм не может выиграть в 5 матчах английской Премьер-лиги подряд. В предыдущем туре “молотобойцы” уступили Арсеналу со счетом 0:6, а перед этим было поражение от Манчестер Юнайтед 0:3.

В минувшем сезоне Вест Хэм выиграл Лигу конференций.