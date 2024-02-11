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Унижение в лондонском дерби. Видео голов и обзор матча Вест Хэм — Арсенал — 0:6

Новости футбола Сегодня, 17:21
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Унижение в лондонском дерби. Видео голов и обзор матча Вест Хэм — Арсенал — 0:6 Унижение в лондонском дерби. Видео голов и обзор матча Вест Хэм — Арсенал — 0:6

На лондонском Олимпийском стадионе Вест Хэм в рамках английской Премьер-лиги принимал Арсенал.

Команды, как оказалось, в разном расположении духа подошли к очной игре, которая завершилась тотальным унижением «молотобойцев». Подопечные Артеты забивали голы на разный вкус и довели счет до неприличного еще по ходу первого тайма. Интересно, что бывший игрок Вест Хэма Деклан Райс отличился двумя голевыми передачами и голом в ворота своей бывшей команды.

Поединок завершился избиением хозяев со счетом 6:0. После матча Артета остался доволен игрой своей команды, а эта победа позволила сохранить двухочковое отставание от Ливерпуля. Вест Хэм остался на восьмой строчке.

Вест Хэм - Арсенал - 0:6
Голы: Салиба, 32, Сака, 41, с пенальти, 63, Габриэл, 44, Троссард, 45+2, Райс, 66

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