"Бешикташ" одержал уверенную победу в гостевом матче Лиги Конференций

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций турецкий “Бешикташ” в гостях обыграл азербайджанский “Нефтчи” со счетом 3:1. Матч состоялся в городе Баку на стадионе “Баксель-Арена”.

На 14-й минуте счет открыл Венсан Абубакар. В середине первого тайма преимущество турецкого клуба увеличил Джексон Мюлека. В середине второго тайма счет до крупного довел Салих Учан. На 79-й минуте разрыв в счете сократил Килан Лебон.

Ответный матч “Бешикташ” - “Нефтчи” состоится 17 августа. Матч будет сыгран в Стамбуле (Турция) на стадионе “Водафон Парк”.

“Нефтчи” Азербайджан – “Бешикташ” Турция - 1:3 (0:2, 1:1)

Голы: 0:1 – 14 Абубакар, 0:2 – 23 Мюлека, 0:3 – 62 Учан, 1:3 – 79 Лебон.

“Нефтчи”: Бркич, Салахлы (Оланаре, 46), Тамаш, Юри Матиас, Зюльфюгарлы (Коффи, 46), Махмудов, Сайеф, Джабер, Юсифли (Озобич, 46), Лебон, Шиньяшики.

“Бешикташ”: Гюнок, Булут, Колли, Амарти, Мераш (Онана, 64), Розье, Учан (Ребич, 77), Хаджиахметович (Тыкназ, 77), Жедсон Фернандеш, Абубакар (Булут, 77), Мюлека.

Желтые карточки: Джабер (56), Сайеф (76).