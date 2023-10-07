Беллингема не остановить. Хавбек Реала забил уже 10 голов в 10 матчах за клуб

Английский полузащитник Реала Мадрид Джуд Беллингем продолжает завоевывать популярность и испанской Ла Лиге. В матче 9 тура Ла Лиги футболист забил в ворота Осасуны два гола.

На данный момент на счету Беллингема 10 голов в 10 матчах за клуб в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Кроме того, у игрока три ассиста.

Напомним, что Джуд Беллингем стал игроком Реала прошлым летом: “меренги” заплатили за футболиста Боруссии Дортмунд 103 млн евро.

С учетом матчей сборных 20-летний Беллингем в нынешнем сезоне не забивал только в трех матчах, в которых принимал участие: Реал Сосьедад и Атлетико Мадрид в Ла Лиге и национальной сборной Украины в квалификации Евро 2024.