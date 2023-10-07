Беллингем сделал дубль, Реал разгромил Осасуну

«Реал Мадрид» без проблем выиграл у «Осасуны» на своем поле. Дубль сделал Джуд Беллингем, по одному голу забили Винисиус и Хоселу. «Реал» вернулся на первое место в таблице Ла Лиги с 24 очками.

Ла Лига

9-й тур

«Реал» - «Осасуна» - 4:0

Голы: Беллингем, 9 (1:0), Беллингем, 54 (2:0), Винисиус, 65 (3:0), Хоселу, 70 (4:0).