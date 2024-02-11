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Беллингем получил непростую травму. Стали известны сроки восстановления

Новости футбола Сегодня, 08:02
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Беллингем получил непростую травму. Стали известны сроки восстановления Фото: realmadrid.com / Автор неизвестен

Лидер Реал Мадрид Джуд Беллингем не выйдет на поле в ближайших матчах.

В игре против Жироны в субботу (победа Реала 4:0) полузащитник получил травму и попросили замену по ходу второго тайма.

Официальный сайт “королевского клуба” сообщил, что сегодня британец прошел тесты. По их результатам стало известно, что у Джуда растяжение связок левой голени высокого уровня.

Точные сроки возвращения клуб не анонсирует. Однако по информации издания AS, Джуд Беллингем вернется на поле ориентировочно через три недели - ко второму матчу Лиги чемпионов УЕФА против РБ Лейпциг 6 марта.

Таким образом, Реал будет вынужден сыграть без своего лидера против РБ Лейпциг (первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА), Райо Вальекано, Севильи и Валенсии (матчи Ла Лиги).

Напомним, что 20-летний Джуд Беллингем перешел в Реал летом прошлого года. На данный момент он лучший бомбардир Ла лиги. На счету Беллингема 20 голов в 29 матче за Мадрид во всех турнирах.

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