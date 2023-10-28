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Беллингем - главная звезда матча. Стали известны оценки игроков в Эль Класико

Новости футбола Сегодня, 14:01
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Беллингем - главная звезда матча. Стали известны оценки игроков в Эль Класико Фото: realmadrid.com / Автор неизвестен

Перед первым Эль Класико нового сезона Барселона занимала только третье место в таблице Ла Лиги и считалась по мнению экспертов андердогом в этом противостоянии. Однако быстрый гол Илкая Гюндогана перевернул практически все прогнозы. Однако во втором тайме сыграл свою роль фактор Джуда Беллингема: британский форвард фантастическим дальним ударом сначала сравнял счет, а в добавленное время забил победный гол за Реал.

Такой перфоманс от англичанина очевидно сделал его главной звездой игры. Известный аналитический портал Whoscored назвал Беллингема лучшим игроком поединка с оценкой 8.2. На счету Джуда 92% точных передач и два удара в створ ворот, оба из которых стали голами.

Второй и третьей звездами матча с наивысшими оценками стали еще два игрока Реала: Антонио Рюдигер и Эдуардо Камавинга получили оценку 7.2.

Худшим футболистом матча по мнению аналитиков стал Роберт Левандовский: польский форвард Барселоны впервые после травмы вышел на поле во втором тайме и получил оценку 5.7.

Ранее мы сообщали, что Лука Модрич стал самым возрастным игроком, который играл в Эль Класико.

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