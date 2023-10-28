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Модрич провел 500-й матч за Реал и стал самым возрастным игроком в Эль-Классико

Новости футбола Сегодня, 13:17
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Модрич провел 500-й матч за Реал и стал самым возрастным игроком в Эль-Классико Фото: twitter.com/lukamodric10/ Автор неизвестен

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич побил очередной возрастной рекорд. Невероятное достижение покорилось хорвату сегодня в матче против каталонской Барселоны и он навсегда войдет в историю королевского клуба.

Выйдя на поле в сегодняшнем матче Модрич стал самым возрастным игроком, который когда-либо играл в Эль-Классико. Таким образом, он превзошел Пако Буйо, еще одного великого игрока в истории Реала, которому принадлежал этот рекорд. Буйо сыграл в Эль-Класико 10 февраля 1996 года в возрасте 38 лет и 38 дней. Лука Модрич вышел на поле в матче против Барсы в 38 лет и 47 дней, подняв планку еще выше.

Также Модрич провел 500-й официальный матч за мадридцев. Хорват стал 15-м игроком в истории Реала, кому удалось достичь такого показателя и всего четвертым иностранцем после Бензема, Марсело и Роберто Карлоса.

Напомним, что сегодня Реал в гостях одолел Барселону в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги.

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