Бельерин может покинуть "Барселону"

Защитник “Барселоны” Эктор Бельерин может покинуть клуб в ближайшее время.

Как пишет Mundo Deportivo, наставник каталонской команды Хави не рассчитывает на футболиста.

Ожидается, что с Бельерином не будут продлевать контракт.

Сам футболист уже рассматривает варианты с другими лигами.

Напомним, что текущий контракт игрока рассчитан до лета 2023 года. Ожидается, что он перейдет в один из клубов АПЛ или в Серию А.