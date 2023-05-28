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"Бавария" заплатит огромную сумму уволенному Салихамиджичу

Новости футбола Сегодня, 15:55
"Бавария" заплатит огромную сумму уволенному Салихамиджичу Фото: Хасан Салихамиджич

Мюнхенская “Бавария” выплатит очень солидную компенсацию Хасану Салихамиджичу, который был уволен с поста спортивного директора, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб вынужден будет заплатить боснийцу 6-8 миллионов евро. Такая сумма связана с тем, что у него был контракт с клубом до 2026 года.

Напомним, что Салихамиджич и генеральный директор Оливер Кан были уволены, несмотря на чемпионский титул “Баварии” в Бундеслиге.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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