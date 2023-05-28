Канселу за один сезон выиграл два топ-чемпионата

“Бавария” вчера добилась 11-го к ряду чемпионства.

Журналисты обратили внимание на тот факт, что защитник команды Жоау Канселу, арендованный у “Манчестер Сити”, завоевал сразу два чемпионских титула в течение сезона-2022/2023.

Кроме победы в Бундеслиге, португальцу также будет присуждена золотая медаль АПЛ.

В составе английского клуба португальский защитник принял участие в 17 матчах АПЛ, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

За “Баварию” он сыграл в 15 матчах Бундеслиги, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.