"Бавария" нацелилась на форварда "Челси" и сборной Германии

“Бавария” может подписать нападающего лондонского “Челси” Кая Хаверца.

Как сообщает немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг, трансфер вероятен в летнее трансферное окно.

Ожидается, что немца чемпион Германии заплатит от 40 млн до 60 миллионов евро.

Напомним, что 23-летний Хаверц перебрался в Англию в 2019 году из “Байера” за 80 млн.